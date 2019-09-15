كاميرات مراقبة في شوارع البيضاء قريباً

قامت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بتوريد منظومة كاميرات مراقبة لصالح مديرية أمن الجبل الأخضر بالبيضاء، للمُساهمة في تأمين الشارع العام بشكل أكبر.

وأكد مدير أمن البيضاء أن العمل على تفعيل المنظومة الحديثة سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتم استخدامها في تأمين أبرز المناطق الحيوية داخل المدينة.

وبادرت مديرية أمن الجبل الأخضر بتكريم عضو مجلس النواب عبدالمطلب ثابت والمجلس البلدي في البيضاء الذين كان لهما دور بارز واهتمام بالغ بتعزيز الأمن بمدينة البيضاء.

وتأتي هذه المنظومة ضمن المجهودات التي تبذلها الأجهزة الرسمية والأمنية لتوفير كل متطلبات العملية الأمنية التي من شأنها الحفاظ على أمن الوطن والمواطن والمجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام.

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