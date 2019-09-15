الإعلام الحربي: الجيش يحرز تقدما في مختلف المحاور

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش أنالوحدات العسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية أحرزت تقدماً كبيراً في مختلف المحاور بعد أن شنّت كافة الوحدات والفصائل هجوماً مُكثفاً على مواقع وتمركزات القوات التابعة لحكومة الوفاق.

وبينت شعبة الإعلام الحربي أن الجيش تمكن خلال تقدمه من تدمير وغنم عدد من الآليات والأسلحة والعتاد إضافة إلى أسر عدد كبير من الأفراد التابعين لحكومة الوفاق.

وتتواصل منذ أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

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