قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقوات المسلحة، إن القوات بمختلف وحداتها وفصائلها شنت هجوما مكثفا على الحشد المليشياوي ما أسفر عن تقدم كبير في مختلف محاور القتال وتدمير وغنم عدد من الآليات والأسلحة والعتاد إضافة إلى أسر عدد كبير من أفراد الحشد المليشياوي.

ويخوض الجيش الليبي عدة معارك في مختلف ربوع ليبيا لتطهيرها من الإرهاب والجماعات المدعومة من قطر وتركيا.

