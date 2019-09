قامت صباح اليوم الأحد لجنة المشتريات بالبلدية بتسليم مجموعة من معدات الورش والإطارات لوحدتي الحركة والصيانة بمراقبة التعليم مصراتة.

ويأتي هذا الدعم المقدم من البلدية في ظل عدم توفر الميزانيات اللازم من وزارة التعليم للمراقبة.

