الجيش الليبي يقصف مواقع الوفاق في سرت

نفذت قوات الجيش عدت ضربات جوية، فجر الأحد، استهدفت تمركزات لقوات الوفاق في محيط مدينة سرت ومواقع في بوابة الخمسين، وذلك ردا على محاولة قوات الوفاق الهجوم على الجفرة ومنطقة الهلال النفطي قبل يومين.

وتسيطر قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق، والمعروفة بعدائها المطلق لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، على مدينة سرت، منذ أن تمكنت من تحريرها من تنظيم داعش نهاية عام 2016.

يذكر أن سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني، قام فجر الجمعة، بعدة ضربات جوية، صد من خلالها أكثر من محاولة لقوات الوفاق للهجوم على الجفرة والهلال النفطي، فأسقط 3 طائرات تركية مسيرة، وقصف مجموعات مسلحة تابعة للوفاق في سرت وأبونجيم وأبوقرين.

