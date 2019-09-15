الأمن المركزي يستعد لاستقبال دفعات جديدة

بحث مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي مع مدير الإدارة العامة للتدريب العقيد خميس الوزان الاستعداد الجارية لاستقبال دفعة جديدة من منتسبي الأمن المركزي.

وبين المكتب الإعلامي للإدارة العامة للأمن المركزي أنه جرى خلال اللقاء الذي بمقر الإدارة في بنغازي بحث سبل تسهيل كافة الإجراءات والاستعداد لاستقبال دفعات جديدة كما جرى مناقشة نواقص واحتياجات المركز

وتعهد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بتذليل كافه الصعاب امام المتدربين وتوفير كل الإمكانيات التي من شأنها الرفع من كفاءة عناصر الأمن المركزي وتدريبهم بالطرق الصحيحة.

وشارك في اللقاء مركز تدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي العقيد بوعشه عبد المنعم ورئيس قسم العلاقات العامة للأمن المركزي العقيد سالم العوامي وآمر جناح التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي الرائد ايمن الزوي وعدد من الضباط الإدارة العامة للأمن المركزي.

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