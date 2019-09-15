المجعي يقر بامتلاكهم طائرات تركية بدون طيار تنفذ عمليات قتالية

ليبيا – قال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي إن قوات الوفاق لم تستعن بأية طائرات أجنبية لضرب أهداف قوات حفتر (القائد العام للقوات المسلحة).

المجعي أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول”التركية أمس السبت أن العمليات القتالية الجوية تتم عن طريق طيران الوفاق والطائرات المسيرة المملوكة للدولة الليبية ويتم تسييرها عبر ضباط ليبيين، على حد قوله.

بالفيديو | طائرة عسكرية تركية بدون طيار تحط في معيتيقة قبل يومين من تدميرها

ورغم نفي المجعي فقد تم رصد عدد الطائرات التركية بدون طيار من نوع بيرقدار تي بي 2 وهي تحلق فوق مطاري معيتيقة ومصراتة لمساندة مسلحي الوفاق ويتم تشغيلها من قبل ضباط أتراك في المدنيتين ، هذا وقد أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعمه لمسلحي الوفاق وارسال شحنات من الاسلحة وأنه سيتمر في دعمهم بما أنهم مستمرون في دفع ثمن هذا الدعم.

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