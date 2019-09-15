«الوطنية لموارد المياه» تنجز 90% من خط مياه بالمنطقة الغربية

أعلنت المؤسسة الوطنية للموارد المائية تنفيذ 90% من مشروع خط نقل مياه يربط مابين المحطة المساعدة و المحطة الرئيسية بحقل سوف الجين جنوب حيت.

جاء ذلك خلال زيارة مدير المؤسسة فرع المنطقة الغربية المهندس عبدالله الرماح سعد اليوم الأحد لمتابعة جميع الأعمال.

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من جهة أخرى، زار الرماح سعد مشاريع مياه الرجبان، لمتابعة اعمال لحام التفريعات الخاصة بالتوصيلات المنزلية ( السوادل الكهربائية ) بمشروع شبكة مياه التجمع السكنى رأس على.

كما جاءت الزيارة لمتابعة أعمال توريد التربة الرملية الناعمة لمسار الخط بمسافة 570 م، لوضع الأنابيب بمشروع تنفيذ شبكة مياه التجمع السكنى البراهمة، ومتابعة اعمال اللحام للأنابيب نوع بولى إيثلين.

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