السراج لـ الفاعليات النسائية: لن نسمح أبداً بإعادة النظام الشمولي وحكم الفرد والعائلة

ليبيا -إلتقى رئيس الرئاسي فائز السراج أمس السبت مع فعاليات نسائية بالتنسيق مع وحدة دعم وتمكين المرأة برئاسة وزراء الوفاق .

السراج إفتح الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس بكلمة أشاد في مقدمتها بحرص المرأة الليبية على المساهمة في بلورة الموقف السياسي تجاه الازمة الراهنة، منوهاً بالأدوار الهامة التي لعبتها المرأة الليبية في مسيرة الوطن.

وأكد على أن المرأة عنصر أساسي في بناء السلام وتحقيق التنمية وتعزيز تطلعات الشعب نحو الاستقرار والازدهار، معتبراً أن المرأة الليبية دخلت المعترك السياسي بكل كفاءة وهي وزيرة وسفيرة ونائبة وسيدة أعمال ومن قيادات الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وصاحبة موقع مميز في الفنون والثقافة.

وتابع قائلاً :”نظل نحتاج للكثير من العمل لرفع الغبن عن كثير من النساء الغائبات عن المشهد من ثقل ما يحملن من أعباء، قطعنا شوطاً في هذا الاتجاه الا إن أمامنا الكثير الذي نود تحقيقه بإنهاء التمييز ضد المرأة بمختلف صوره وأشكاله وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص حتي يشارك جميع الليبيين رجالاً ونساءً شباباً وشيوخاً في بناء بلادهم ومن هذا المنطلق يأتي اجتماعنا اليوم تفعيلاً لمساهمة المرأة في صنع القرار”.



كما تطرق السراج في كلمته لما وصفه بـ”العدوان على طرابلس وضواحيها” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) وقال إن تداعياته لا تقتصر على العمليات العسكرية وما ترتكبه من وصفهم بـ”المليشيات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) من تدمير وانتهاكات بل إنه يضرب بشدة النسيج المجتمعي، معتبراً أن للمرأة أم وأخت وزوجة وإبنة دور هام في ترميم النسيج الاجتماعي وتصويب المسار الخاطئ.



وأكد رئيس الرئاسي بأن الصراع ليس بين شرق وغرب أو جنوب بل صراع بين من وصفهم بـ” دعاة الدولة المدنية” ومن يريد اعادة النظام الشمولي وحكم الفرد والعائلة والذي لن يسمحوا به ابداً حسب تعبيره.



ودعا السراج في كلمته إلى تضافر الجهود والتشاور لصياغة رؤية موحدة والاتفاق على مشروع وطني لمواجهة تحديات الحرب وتحديات السلام، مطالباً الحاضرات أن يعبرن بصراحة وشفافية عن آرائهن وتصوراتهن لحل الازمة التي تعصف بالبلاد.



خلال اللقاء تحدثت السيدات الحاضرات بوجهات نظرهن فيما يجرى وسبل الوصول إلى حل للأزمة الراهنة مع التأكيد على عدم التنازل عن المبادئ كما عرضن تصورات للمسار السياسي حيث أجمعت الآراء على أهمية أن يكون الحوار بين الليبيين ودون تدخل خارجي.