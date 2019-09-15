خارجية الوفاق: القنصلية العامة بإسطنبول نموذجية يحتذى بها

عقد وكيل وزارة الخارجية للشئون الفنية مع عدد من الدبلوماسيين الليبيين في الخارج لبحث المشكلات التي تواجههم.

وبين لمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن وكيل الوزارة التقى القناصل العامون والمكلفون في كل من: مرسيليا، الإسكندرية، الدار البيضاء، جدة، ميلانو، صفاقس، مانشستر، إسطنبول، القاهرة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى خلال اللقاءات دراسة المشاكل التي تواجه القنصليات وكيفية التغلب عليها، والاتفاق على الكثير من المواضيع التي تخص المواطن الليبي، كذلك توحيد كافة الإجراءات القنصلية، وربط القنصليات بمنظومة موحدة واستخدام التقنية في كافة المعاملات كما تم اعتماد القنصلية العامة اسطنبول قنصلية نموذجية يُحتـــذى بها.

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