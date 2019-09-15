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الأرصاد الجوية: اعتدال في درجات الحرارة على مناطق الشمال بدءا من الغد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن أحوال الطقس خلال الأيام القادمة، حيث قال إنه اعتباراً من يوم الأحد 15 / 09 / 2019، اعتدال في درجات الحرارة على مناطق الشمال حيث تتراوح ما بين ( 26 – 33 ) ، ولاتتجاوز (34 ) درجة مئوية على الدواخل ، بينما تميل للارتفاع على مناطق الوسط والجنوب حيث تسجل ما بين (34 – 40 )درجة مئوية .
وتوقع المركز أن تنشط الرياح على مناطق الخليج والشمال الشرقي وبعض مناطق الجنوب بينما تكون نشطة الى قوية على المناطق الشرقية بالجبل الاخضر وطبرق واقصى الساحل الشرقي تصل سرعتها (40-60)كم/ساعة مثيرة للغبار.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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