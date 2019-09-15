العباني: الغرياني يستخدم الدين الإسلامي للتحريض على إستباحة دماء منتسبي القوات المسلحة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة محمد العباني إن المفتي المعزول الصادق الغرياني دأب على ممارسة الفتنة واستخدام الدين الإسلامي في غير ما شرعه الله بالتحريض على استباحة دماء منتسبي المؤسسة العسكرية ووصفهم بـ”البغاة”.

العباني وفي حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد أشار إلى أن الغرياني تمادى في غيه ووصف منتسبي الجيش الوطني وكل من يسانده ممن يقاتلون التيارات الإرهابية بأنهم “صهاينة”.

وأضاف:”والتزم الغرياني مبكراً صف الجماعات الإرهابية التي كانت تقاتل الجيش الوطني في مدينتي بنغازي ودرنة ومؤخراً أفتى ضمنياً بأن العاملين فيما سماها بـ”قنوات الفتنة” في حكم القَتَلة لأنهم يقتلون بالكلام مثلهم مثل من يقتل بالسلاح”.

وفي سياق متصل ،قال العباني في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت إن مقاتلي ترهونة يخوضون المعارك في الصفوف الأولى بأنفسهم ولا يدفعون الأموال لجلب المرتزقة لقتال الليبيين ولا يبيعون وطنهم لأجلها.

وتابع:” أن الطيران التركي المسير استباح أرض الليبيين بفعل الخونة والعملاء الذين انبطحوا لتنظيم الإخوان الإرهابي وأردوغان”.

وشدد عضو البرلمان على أن الليبيين يزدادون إصراراً على عدم التفريط في دماء شهدائهم وجرحاهم ، قائلاً: “سنكمل المسيرة وينهض الوطن ونقضي على الإرهاب الذي بات مرعوباً ينتظر نهاية حتمية”.

عضو مجلس النواب أوضح أن الجيش وقوات الإسناد يقاتلان من أجل الوطن والمليشيات الإرهابية تقاتل من أجل أردوغان والإخوان الإرهابيين وقطر حتى ينهبوا أموال الليبيين وثرواتهم ويذلون أبناءهم ويستبيحونهم.

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