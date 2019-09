قال عضو ائتلاف القانونيين بسبها عقيلة المحجوب إن أوضاع المهاجرين في مراكز الإيواء تستدعي الاهتمام والمتابعة من أجل تحسين ظروف احتجازهم.

وشدد المحجوب في تصريح صحافية، خلال حلقة نقاش حول أوضاع مراكز إيواء المهاجرين في الجنوب على إلزام المجتمع الدولي بمشاركة الدولة الليبية في حل هذه المشكلة والتقليل من آثارها قدر الإمكان.

وأشار عضو ائتلاف القانونيين إلى أن الحلقة جاءت لمناقشة الأوضاع السيئة التي تعيشها مراكز الإيواء، وكيفية تدارك هذه الأوضاع.

The post عقيلة المحجوب يكشف أوضاع المهاجرين في مراكز الإيواء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية