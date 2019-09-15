سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الأحد

تباينت أسعار صرف الدولار و العملات الاجنبية، اليوم الأحد، ما بين الارتفاع والانخفاض مقارمة بالدينار الليبي، وفيما يلي مؤشر الأسعار:

الدولار الامريكي-طرابلس 4.275 دينار

الدولار الامريكي-زليتن 4.285 دينار

اليورو 4.67 دينار

الجنية الإسترليني 5.25 دينار

الليرة التركية 0.75 دينار

الدينار التونسي 1.5 دينار

الجنية المصري 0.26 دينار

الدولار الكندي 2.85 دينار

الدينار الأردني 5.95 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.275 دينار

كسر الذهب عيار 18 150 دينار

كسر الفضة 1.95 دينار

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