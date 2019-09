وكيل «خارجية الوفاق» يترأس اجتماع لدراسة مشكلات القنصليات

عقدت اجتماعات ترأسها وكيل وزارة الخارجية للشئون الفنية بحضـور القناصل العامون والمكلفون في كل من : مرسيليا – الاسكندرية – الدار البيضاء – جدة – ميلانو – صفاقس – مانشستر – اسطنبول – القاهرة . خلال الفترة من 9-11 سبتمبر 2019 .

وتم خلالها دراسة المشاكل التي تواجه القنصليات وكيفية التغلب عليها ، والاتفاق على الكثير من المواضيع التي تخص المواطن الليبي ، كذلك توحيد كافة الإجراءات القنصلية ، وربط القنصليات بمنظومة موحدة واستخدام التقنية في كافة المعاملات. كما تم اعتماد القنصلية العامة اسطنبول قنصلية نموذجية يُحتـــذى بها.

