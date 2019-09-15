عقيل: إحتفال الميليشيات بإغتيال ضباط للجيش على يد الأتراك عار لن يُمحى من الذاكرة الوطنية

ليبيا – اعتبر رئيس الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل أن احتفال المليشيات باغتيال ضباط الجيش على يد المحتل التركي عار لن يُمحى من الذاكرة الوطنية.

عقيل شبه في تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية ” أمس السبت احتفال المليشيات بسقوط شهداء من الجيش الوطني بـ”احتفاء هند بنت عتبة بأكل كبد سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب”، حسب تعبيره.

يشار إلى أنه خرج عدد من أفراد مسلحي الوفاق للإحتفال في طرابلس باغتيال آمر اللواء التاسع ترهونة العقيد المقري والقائد الميداني للقوة المساندة للقوات المسلحة محسن الكاني والجندي عبد العظيم الكاني بغارة جوية لطائرة بدون طيار تركية جنوب طرابلس .

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