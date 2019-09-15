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عقيل: إحتفال الميليشيات بإغتيال ضباط للجيش على يد الأتراك عار لن يُمحى من الذاكرة الوطنية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر رئيس الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل أن احتفال المليشيات باغتيال ضباط الجيش على يد المحتل التركي عار لن يُمحى من الذاكرة الوطنية.

عقيل شبه في تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية ” أمس السبت احتفال المليشيات بسقوط شهداء من الجيش الوطني بـ”احتفاء هند بنت عتبة بأكل كبد سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب”، حسب تعبيره.

يشار إلى أنه خرج عدد من أفراد مسلحي الوفاق للإحتفال في طرابلس باغتيال آمر اللواء التاسع ترهونة العقيد المقري والقائد الميداني للقوة المساندة للقوات المسلحة محسن الكاني والجندي عبد العظيم الكاني بغارة جوية لطائرة بدون طيار تركية جنوب طرابلس .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • مقارنة سيد الشهداء حمزة عم النبي محمد بمحسن الكاني. كأنك تقارن الاسد بالحمار. انا ترهوني وكل أصحابي وجيراني من ترهونه ولا نحب الكانيات لافعالهم واجرامهم في ترهونه انا مش عارف انت شن اعجبك فيهم؟

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