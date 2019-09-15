ضمن معاهدة الصداقة والشراكة..إيطاليا مستعدة للبدء فى تشييد الطريق الساحلي “رأس أجدير-أمساعد”

أخبار ليبيا24

أكدت السفارة الليبية في إيطاليا أن الحكومة الإيطالية أبدت استعدادها للبدء فى تشييد الطريق الساحلي من رأس أجدير إلى أمساعد.

وأضافت السفارة أنه بعد توقف دام لأعوام عن موعد تنفيذ معاهدة الصداقة والشراكة الليبية الإيطالية يتم فى هذه الأيام في مقر وزارة المواصلات والبنية التحتية الإيطالية في روما وضع اللمسات الأخيرة للبدء فى المشروع.

وأشارت السفارة إلى أن هذا المشروع جاء بعد مجهودات من جانب السفارة الليبية من سفير والطاقم الدبلوماسي المعاون له بالتعاون مع اللجنة الليبية الإيطالية المكلفة بتنفيذ هذا المشروع.

وتم توقيع معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين ليبيا وإيطاليا، وتنص الاتفاقية على التزام إيطاليا بتقديم تعويض مالي يناهز الربع مليار دولار سنويا على مدى عشرين عاما، كما ستقوم ببناء مستشفيات والكشف عن حقول الألغام المزروعة في ليبيا.

وفي الجانب الثقافي تستمر روما بشكل سنوي في تقديم منحا جامعية للطلبة الليبيين الذين يرغبون بممارسة دراساتهم في إيطاليا.

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