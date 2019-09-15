الشريف يتهم هذه الجهة بممارسة الوصاية على ليبيا

اتهم المتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب الدولي د. محمد ابوراس الشريف، الأمم المتحدة بممارسة دور الوصاية على ليبيا من خلال البعثة الأممية.

وقال الشريف في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، في رد على سؤالنا حول موقفه إزاء قرارا مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام حتى 15 سبتمبر 2020، “البعثة الأممية تلعب دور رئيس في توازن القوى وعدم الحسم النهائي للملف الليبي، وهذا الأمر يعد أمر سلبي يؤثر في أي مسار للحل ويزيد الأمر تعقيدا، وتجديد وتمديد مهام البعثة أمر طبيعي بسبب الموقف الدولي الذي يتجه نحو تطوير وتطويع الأطراف الليبية سياسيا من خلال المؤتمر الذي سيعقد في ألمانيا خلال الفترة القادمة، والذي سيطرح خمس نقاط أو المسارات الخمس وأهمها: نزع السلاح من المليشيات، وتمكين الجيش من السيطرة على الثكنات والحدود، وتفعيل حظر السلاح، واستبعاد أي عنصر يثبت تورطه في دعم المجموعات الإرهابية وهذا الطرح قد لا يعجب الكثير من الدول مثل قطر”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا