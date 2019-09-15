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الشريف يتهم هذه الجهة بممارسة الوصاية على ليبيا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اتهم المتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب الدولي د. محمد ابوراس الشريف، الأمم المتحدة بممارسة دور الوصاية على ليبيا من خلال البعثة الأممية.

وقال الشريف في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، في رد على سؤالنا حول موقفه إزاء قرارا مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام حتى 15 سبتمبر 2020، “البعثة الأممية تلعب دور رئيس في توازن القوى وعدم الحسم النهائي للملف الليبي، وهذا الأمر يعد أمر سلبي يؤثر في أي مسار للحل ويزيد الأمر تعقيدا، وتجديد وتمديد مهام البعثة أمر طبيعي بسبب الموقف الدولي الذي يتجه نحو تطوير وتطويع الأطراف الليبية سياسيا من خلال المؤتمر الذي سيعقد في ألمانيا خلال الفترة القادمة، والذي سيطرح خمس نقاط أو المسارات الخمس وأهمها: نزع السلاح من المليشيات، وتمكين الجيش من السيطرة على الثكنات والحدود، وتفعيل حظر السلاح، واستبعاد أي عنصر يثبت تورطه في دعم المجموعات الإرهابية وهذا الطرح قد لا يعجب الكثير من الدول مثل قطر”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • هادي وصايا حمورابي – ما لقوا الدواء لعيونهم القطريين – قطر بلاد مستباحة حتى السعودية قامت بعزل كل القطريين من المؤسسات الحكومية بعد استبيان التخريب المتعمد ونقل أموال السعودية لدولتهم – قطر دولة الخيانة وهذا ليس بجديد ولم تتعظ السعودية من. العفو على قطر حتى تحالفوا مع حزب الله الشبعي والاتراك وضربوا خزانات النفط في شركة ارامكوا فقط ليستخوذوا على بيع النفط القطري والعراقي بأسعار عالية ويمولوا خدعة كاس العالم التي مات فقط في إنشاء ملاعبها حوالي ألفي عامل ومنهم سعوديون – الجميع يعتقد ان خدعةكاس العالم في قطر ما هي الا خطة لاحتلال دول الخليج وتسريب البضائع الأوروبية داخل الدول العربية من خمور ومخدرات وغيرها من النفايات المستوردة – قطر تعتبر نفاية دول الخليج – ولا تستطيع حتى الوصاية على نفسها . لا حول ولا قوة الا بالله – لمي تمون وصية على دولة مثل ليبيا .

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