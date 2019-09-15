موقع أحوال التركي يكشف عن إرسال تركيا لأكثر من 12 طائرة بدون طيار لمسلحي الوفاق

ليبيا – نقل موقع أحوال”ahval” التركي للتحليلات العسكرية عن الخبير في الدفاع والأمن المستقل ليفينت أوزغول، أن الطائرات التركية بدون طيار من طراز “بيراكتار TB2″، نفذت عدة غارات جوية داخل ليبيا خلال الأشهر الماضية ، كاشفاً على أن حكومة الوفاق قد إستلمت فعلاً 12 منها خلال شهري مايو ويوليو على دفعتين.

وأشار أوزغول إلى أن نصف الطائرات التي وصلت تم تدميرها من قبل سلاح الجو للقوات المسلحة الأمر الذي أرغم تركيا على إرسال دفعة ثالثة وصلت على ما يبدو في نهاية أغسطس، مبيناً أن مقرات الطائرات دون طيار التركية مقسمة بين مطاري مصراتة ومعيتقة في طرابلس وأن هذا هو سبب استهداف طيران القوات المسلحة للمطارين عدة مرات .

من جانبه، أكد أوليفر إيمهوف الباحث في شركة “أير وايز” البريطانية غير الربحية التي توثق الغارات الجوية والإصابات في الشرق الأوسط وليبيا، أن القوات التابعة لحكومة الوفاق تسلمت طائرات دون طيار تركية الصنع في 27 أغسطس، مبيناً أن العدد غير واضح ولكن الضربات التي تلقاها الجيش الوطني مؤخراً يشير إلى أن الدفعة الأخيرة مشابهة لسابقتها.

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