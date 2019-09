المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب يرجح توجه عدد من مقاتلي داعش إلى ليبيا

أكد المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب، جيل دي كيروشوف، أن هناك أعدادا من المقاتلين الذين حاربوا ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي قد عادوا بالفعل إلى أوروبا، متوقعا أن يكون عدد منهم قد توجه إلى ليبيا أو أفغانستان.

وحذر المسؤول الأوروبي ، في تصريحات للشرق الأوسط من أنشطة عناصر داعش في أي مكان آخر، عقب الهزيمة التي لحقت بهم في سوريا والعراق.

وأشار كيروشوف، إلى أن هناك أعدادا غادرت مناطق الصراعات ولم تصل بعد إلى أوروبا، مرجحا أنها توجهت إلى ليبيا.

