داخلية الوفاق تبحث أوضاع النازحين من مرزق

اجـتمع وكـيل وزارة الـداخلية بحكومة الوفاق عـميد “خـالد مـازن” صـباح الـيوم الأحـد بـلجنة الـمهجرين والـنازحين بـمدينة مـرزق.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه تـم خـلال الاجتماع الـذي عـقد بـديـوان وزارة الـداخلية بـطرابلس مـناقشة الأوضـاع الأمـنية بـمدينة مـرزق, وأوضـاع الـنازحين والـمهجرين مـن الـمدينة, بـالإضـافة لـعدد مـن الموضوعات الـتي تـهم مـدينة مـرزق.

