دخل إلى ميناء بنغازي، السبت، ثلاث بواخر مُحملة بـ260 حاوية بضائع مختلفة، إضافة إلى شحنة أخرى من الحبوب.

وأوضحت إدارة ميناء بنغازي، أنه رسي على أرصفة الميناء باخرتين تحملان 260 حاوية فيما كانت الباخرة الثالثة تحمل شحنة من الشعير تصل إلى 6200 طن تقريبًا.

وخلال الساعات الماضية، دخلت للميناء شحنة من مادة الأسمنت السائب بلغت 17000، وفق نشرة الحركة الملاحية للمنفذ.

