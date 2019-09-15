السراج: نجحنا في افشال الانقلاب وصد العدوان والنصر حليفنا

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس السبت بقيادات وفعاليات قطاع الشباب والرياضة بطرابلس في إطار جلسات التشاور بحضور عضو الرئاسي أحمد معيتيق ورئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري.

السراج أشاد بحسب مكتبه الإعلامي لحكومة الوفاق بالدور الوطني للمؤسسات الرياضية خلال الازمة الراهنة في لم الشمل وتجاوز الفرقة ومساهمة الرياضيين الفعالة في تأكيد وحدة البلاد وترابط أهلها.

وقال رئيس الرئاسي إن الرياضة رسالة تؤكد على مفاهيم الانتماء وثقافة المحبة والتسامح وهي القادرة على استيعاب طاقات الشباب كما تلعب الأندية الرياضية دوراً حيوياً في المجتمع كمنارات رياضية واجتماعية وثقافية لكل ذلك فهو يعول على الرياضة للمساهمة في إصلاح ما افسدته التوجهات السياسة العقيمة.

وقال :” إن أحد معايير تقدم الدول اهتمامها بالرياضة ومن هذا المنطلق،عملت حكومة الوفاق الوطني على اصلاح البنية التحتية الرياضية بقدر المتاح من الإمكانيات، كما وفرت الرعاية للأندية والاتحادات، وتم الاحتفاء بالابطال بمختلف المنافسات”.

كما أوضح بأن هدف الاجتماع هو التفكير في أنجع السبل للخروج من الازمة، قائلاً :” لقد نجحنا في افشال الانقلاب، وصد العدوان، والنصر حليفنا بإذن الله، فنحن ندافع عن أهلنا وعاصمتنا، وحقنا في أن نعيش في دولة مدنية حديثة تكفل الحقوق والحريات، وتضمن التداول السلمي للسلطة، بعد عقود من الحكم الشمولي”.

وأردف:”إن المعركة لن تتوقف بدحر العدوان والتوقف عن القتال هناك معارك السياسة والدبلوماسية ، وعلينا أن نكون مستعدين ، وقادرين من خلال التشاور على التعامل مع ما قد يُطرح دولياً من حلول دون التفريط في المبادئ”.

السراج دعا في ختام كلمته الحضور للتحدث عما يودون تحقيقه لبلدهم من خلال قراءة صحيحة للواقع المحلي وبعده الدولي.