الجزائر تجدد دعمها للبعثة الأممية

بحث الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، غسان سلامة، الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر، الأزمة الليبية مع الوزير الأول الجزائري، نورالدين بدوي، ووزير الخارجية صابري بوقادوم، في الجزائر.

وقالت البعثة بحسابها الرسمي في “تويتر”، إن الاجتماع الذي عقد أمس السبت، شهد تبادل وجهات النظر حول الأزمة الليبية، حيث أكد بدوي على دعم الجزائر الثابت لجهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.

من جهتها، قالت الوزارة اﻷولى الجزائرية إن هذا اللقاء يندرج فى إطار اللقاءات الدورية للتشاور بين المسؤولين الجزائريين والأمميين، وسمح بتبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي للازمة الليبية.

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