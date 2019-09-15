قرين صالح يطالب بإعادة النظر في سيناريو 2011

طالب السفير الليبي السابق قرين صالح، الشعب الليبي بإعادة النظر فيما اسماه بـ “سيناريو 2011” ضد ليبيا.

وقال صالح، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “هل فكر الشباب والنساء والرجال في المنطقة الشرقية في تصريحاتهم لوسائل الإعلام المرئية عندما تم قتل السفير الجاسوس كرستفر الامريكي في مدينة البيان الأول بنغازي عام 2011 / والذي دخلها مختلصاً ومخالفاً لكل القوانين واللوائح الدبلوماسية والذي يعتبر اعتداء دولة كبرى على دولة ذات سيادة عضو عامل في الأمم المتحدة، ولم يحتجوا على ما فعله الناتو الجناح المسلح للاتحاد الأوروبي، والذي أسس أصلاً ضد حلف وارسو من قصف استمرا ثمانية أشهر على العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية والوسطة والجنوبية، فكيف لا نعيد مراجعة تلك المرحلة وما وقع فيها من أخطاء فادحة كانت لصالح العدو الحقيقي لهذه الأمة العربية ولشعب الليبي دون سواه”.

وأضاف صالح، “لذلك نريد أن نوجه نداء الى جميع الرجال والنساء في المنطقة الشرقية أن يعيدوا النظر في ذلك السيناريو الذي فرض عليهم وعلى الشعب الليبي عام 2011 / والذي أدى إلى هذه الاختلالات التي نعيشها اليوم بعد أن فقدنا دولتنا ذات السيادة ودخلنا في مرحلة الغوغائية وعلينا أن نعيد وحدة ليبيا مهما كان الثمن باهظ لأن ما بنى على باطل فهوى باطل ونحن اليوم نعيش الباطل ويجب أن نقلع عن هذا الباطل”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا