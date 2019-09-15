حلقة حوارية بسبها حول الأوضاع السيئة في مراكز إيواء المهاجرين 

نظمت بمدينة سبها حلقة حوارية لمناقشة الأوضاع الصحية والنفسية والقانونية لمراكز الإيواء، وكيفية مساعدة العاملين بها عن طريق التوعية وتوفير الإمكانيات لهم.

وشارك في الحلقة ضباط من إدارة الهجرة، ومديرو مدارس الجالية الإفريقية، ومنظمة اليونيسف، ومندوب عن منظمة الهجرة الدولية، إضافة إلى مجموعة من الأطباء والمعالجين النفسيين، وأعضاء من ائتلاف القانونيين بسبها.

وقال عضو ائتلاف القانونيين بسبها عقيلة المحجوب لقناتنا، إن أوضاع المهاجرين في مراكز الإيواء تستدعي الاهتمام والمتابعة، من أجل تحسين ظروف احتجازهم، وإلزام المجتمع الدولي بمشاركة الدولة الليبية في حل هذه المشكلة، والتقليل من آثارها قدر الإمكان.

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