صحة المؤقتة تفتتح 3 عيادات في مدينة طبرق

افتتح وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب أمس، ثلاث عيادات في مدينة طبرق، وذلك خلال احتفالية أقامتها إدارة الخدمات الصحية بالمدينة.

وقال المشاركون في الافتتاح لقناتنا إن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لاستراتيجية وزارة الصحة بإعلان عام ألفين وتسعة عشر عام الرعاية الصحية الأولية في البلاد، مشيرين إلى أن حفل الافتتاح حضره عضو مجلس النواب عن مدينة طبرق، الصالحين عبدالنبي، ومدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، ورئيس المجلس التسييري للبلدية، وعدد من المسؤولين، ومديرو الإدارات بوزارة الصحة، والمهتمون بالشأن الصحي.

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