إعادة افتتاح العيادات المجمعة بمدينة درنة

أجرى وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، زيارة عمل إلى مدينة درنة، بهدف الوقوف على الخدمات الصحية بالمدينة ومتابعة احتياجاتها.

وأكد عقوب في تصريح لقناتنا أنه تمت إعادة تفعيل العيادة المجمعة، التي تحتوي على جميع التخصصات الطبية، مضيفا أن الوزارة تسعى إلى استكمال الصيانات التي تتطلبها المراكز الصحية والعيادات بالمدينة.

كما أوضح عقوب أن وزارة الصحة تسعى إلى إطلاق برامج تدريبية وتطويرية بالمدينة في كافة المجالات الطبية، بهدف الرفع من كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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