صحة المؤقتة تنظم ورشة تدريبية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المريض

تعتزم وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، إطلاق فعاليات ورشة عمل تدريبية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المريض، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، بمركز التدريب بديوان الوزارة في مدينة البيضاء.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفعاليات ستنظم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتشرف عليها إدارة الجودة وسلامة المريض بوزارة الصحة، كما أنها تهدف إلى بناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، ليسهموا في تسهيل وتقديم أفضل الخدمات التي من شأنها تطوير أنظمة الرعاية الصحية في ليبيا وتحسينها بما يلبي احتياجات المرضى والمواطنين.

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