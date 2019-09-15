وحدة الدوريات الشرطة الزراعية المرج تُناشد الجهات المعنية بدعم الدوريات

المرج 15 سبتمبر 2019 (وال)- ناشد رئيس وحدة الدوريات الشرطة الزراعية مقدم رافع الحضيري الأحد، الجهات المعنية بدعم الدوريات، ليتسنى لهم القيام بالأعمال الموكلة لهم.

وقال مقدم رافع الحضيري – خلال الجمع الصباحي لأفراد دوريات الشرطة الزراعية – إن نقص الإمكانات حال دون تأدية المهام المناطة بالجهاز التابع لوزارة الزراعة في الحكومة الليبية المؤقتة.

وأضاف مقدم رافع الحضيري أن أفراد دوريات الشرطة الزراعية وحدة المرج جردس العبيد، يُمارسون مهامهم الأمنية، رغم نقص الإمكانات الأساسية المُتمثلة في البزة العسكرية، والمركبات الآلية، فضلاً عن نقص حاد في التموين، وعدم تخصيص مقر خاص، رغم مخاطبة الجهاز لعديد الجهات المعنية والسيادية بالدولة الليبية.

وأشار مقدم رافع الحضيري إلى أن الجهاز تحصلت على دعم في وقت سابق، تمثل في تزويد بعدد مركبتين آليتين، من قبل رئيس المجلس العسكري لبلدية المرج السابق مقدم وهبي أنور الرخّ.

وأوضح مقدم رافع الحضيري أن نقص الإمكانات لم يكن عائق لتأدية المهام فحسب للشرطة الزراعية، فقد تسبب أيضًا في اعتداءات مُستمرة من قبل المواطنين على أفراد الجهاز، وذلك بمرور الدوريات على المناطق المُستهدفة بدون بزة عسكرية، وبمركبات آلية مدنية، مما أسفر عن اعتداءات من قبل بعض المواطنين على الأفراد، فضلا عن الخلافات الاجتماعية التي نتجت عن هذا التصرف .

وذكر مقدم رافع الحضيري أنه بالرغم من افتقار الجهاز للدعم المادي والبشري، إلا أن أفراد الشرطة الزراعية بوحدة المرج جردس العبيد، يتابعون أعمالهم المتمثلة في تسيير دوريات على الأراضي الزراعية، والغابات الطبيعة والمحافظة عليها، والآبار الجوفية، والتأكد من مياه الآبار وصلاحيتها للشرب، إلى جانب متابعة الصيدليات البيطرية ومراقبة الأغنام المستوردة.

والجدير بالذكر، إن جهاز الشرطة الزراعية في المنطقة الشرقية، كانت قد تأسست عام 2014 م، وتقسيمه لعدة وحدات هي: دوريات الشرطة الزراعية “المرج، جردس العبيد، جالو، أوجلة، البيضاء، الساحل الجبل الأخضر، أجدابيا. (وال- المرج) أ ف/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال