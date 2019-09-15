تعليم الوفاق تفتح باب “مراجعة الإجابات”

أعلن المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، عن فتح عرض أوراق الإجابة بمنظومة الامتحانات ليتمكن الطلبة من مراجعة إجاباتهم ومقارنتها بالإجابة الصحيحة.

وأوضح المركز في بيان أصدره مديره د. محمود البوعزّي، أن عرض أوراق الإجابة بدأ أمس السبت على أن يستمر حتى يوم السبت الموافق 21 سبتمبر، على الموقع www.imtihanat.com لطلبة الشهادة الإعدادية والثانوية بالخارج وطلبة الشهادة الإعدادية بالداخل.

وكانت الوزارة أعلنت الاثنين الماضي ، نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، حيث بلغت نسبة النجاح 78.26 بالمائة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية