بلدية سرت تتابع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

خاص المتوسط/ حنان منير

قال مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت، محمد الأميل، الأحد، إن عضو المجلس البلدي سرت المكلف بمتابعة ملف التعليم والشباب، صالح عيادة، اجتمع مع مراقب تعليم سرت ،مفتاح عبدالكافي وذلك في أطار متابعة بلدية سرت الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

وأفاد الأميل،في تصريح خاص لـ” المتوسط” بأن الاجتماع خصص لمتابعة إجراءات قبول الطلاب الجدد للصف الأول الابتدائي في المؤسسات التعليمية ومتابعة البرنامج المشترك للكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الدراسي بالخصوص

واكد عيادة على ضرورة متابعة الإجراءات بشأن ملف قبول الطلاب الجدد وتسهيل إجراءات الطلاب النازحين مع أسرهم من المنطقة الغربية طرابلس التي تشهد اشتباكات

كما تابع عضو المجلس البلدي سرت ومراقب تعليم سرت الترتيبات لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي.

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