أنباء عن مقتل قيادي بأنصار الشريعة في معارك طرابلس اليوم

ترددت أنباء عن مقتل الإرهابي يوسف عبد السلام الترهوني، الملقب بيوسف العكب التابع لتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي ، اليوم الأحد خلال الاشتباكات ضد قوات الجيش في طرابلس.

ويعد يوسف العكب أحد سكان مدينة بنغازي من منطقة الليثي بجانب مسجد الأوزاعي، من مواليد 1985م، وله ثلاثة أشقاء؛ الأول يدعى أحمد، الملقب بـ”درايفر”، التابع لتنظيم داعش الإرهابي، والذي قتل عام 2015م في اشتباكات منطقة الليثي بمدينة بنغازي .

وقاتل “درايفر” في سوريا عام 2013م ضمن التنظيم الإرهابي، قبل أن يعود إلى ليبيا، وبقى فترة في مدينة سرت، ليعود إلى بنغازي عام 2014م .

