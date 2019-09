الميهوب يطالب النائب العام بفتح تحقيق مع باشاغا لإصداره جوزات سفر ليبية لسكان أوزو

طالب رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، النائب العام بفتح تحقيق في التجاوزات التي يمارسها وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بشأن منح جوزات سفر ليبية لسكان أقليم أوزو.

وأضاف الميهوب، في رساله وجهها للنائب العام، أن هذه التجاوزات تعد مخالفة للتشريعات النافذة في ليبيا وللمعاهدات والاتفاقيات الدولية ولحكم محكمة العدل الدولية الصادر في فبراير 1994 الذي حكم بتبعية إقليم أوزو لصالح دولة تشاد، مشيرا إلى أن هذه المستندات تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية لليبيا بشكل عام وللجنوب بشكل خاص.

