الرئاسي يتعهد بالقصاص.. وكلمة السر ترهونة

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بيانا أعرب فيه عن إدانته الشديدة لما وصفه بعمليات القتل الجماعي التي ترتكب بحق أهالي مدينة ترهونة.

وطالب المجلس، في بيان نشره اليوم الأحد على صفحته الرسمية بالفيسبوك، المجتمع الدولي ولجنة العقوبات الدولية باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجرائم، داعيا البعثة الأممية إلى إجراء تحقيق عاجل والعمل الفوري على وقف ما وصفه بالانتهاكات.

وقال المجلس في بيانه، “إن هذه الأعمال المروعة والجبانة التي تصل إلى مرتبة الإبادة الجماعية لا يرتكبها سوى عتاة الإجرام المتجردين من القيم الدينية والإنسانية”، متعهدا بأن هذه الجرائم لن تمر دون قصاص، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التعليمات قد صدرت للأجهزة الأمنية والبحثية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لملاحقة المسؤولين عن هذه الأعمال.

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