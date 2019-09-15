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القبض على شخصين يزوران العملة المحلية في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_بنغازي

أعلنت وحدة التزييف والتزوير بالبحث الجنائي بنغازي ضبط عصابة تقوم بتزوير العملة بعد ورود معلومات عن قيام فتاة بتوزيع وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الليبية المزورة .
وعليه تم إعداد محضر وجمع المعلومات من قبل أعضاء تحريات وحدةالتزييف والتزوير بقسم البحث الجاني التابع لمديرية أمن بنغازي و إعداد كمين محكم حيث تم ضبط الفتاة .
و وأضافت الوحدة أنه عند القبض على الفتاة تم العثور معها على مبلغ مالي، و جهاز تصويرخاص بتزوير العملة وضبط شخص يشاركخها بعمليت التزوير .
وتم الانتقال بالجناة إلى القسم حيث اعترف بما نسب إليهم، وتم إعداد محضر استدلال وإحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات .

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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