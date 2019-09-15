القبض على شخصين يزوران العملة المحلية في بنغازي

العنوان_بنغازي

أعلنت وحدة التزييف والتزوير بالبحث الجنائي بنغازي ضبط عصابة تقوم بتزوير العملة بعد ورود معلومات عن قيام فتاة بتوزيع وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الليبية المزورة .

وعليه تم إعداد محضر وجمع المعلومات من قبل أعضاء تحريات وحدةالتزييف والتزوير بقسم البحث الجاني التابع لمديرية أمن بنغازي و إعداد كمين محكم حيث تم ضبط الفتاة .

و وأضافت الوحدة أنه عند القبض على الفتاة تم العثور معها على مبلغ مالي، و جهاز تصويرخاص بتزوير العملة وضبط شخص يشاركخها بعمليت التزوير .

وتم الانتقال بالجناة إلى القسم حيث اعترف بما نسب إليهم، وتم إعداد محضر استدلال وإحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية