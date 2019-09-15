العباني: الغرياني يستخدم الدين للتحريض والفتنة

اتهم عضو مجلس النواب محمد العباني المفتي المعزول الشيخ الصادق الغرياني بممارسة الفتنة واستخدام الدين في غير ما شرعه الله بالتحريض على استباحة دماء منتسبي المؤسسة العسكرية ووصفهم بالبغاة.

وأضاف العباني في تصريحات صحفية أن الغرياني تمادى عندما وصف منتسبي الجيش وكل من يسانده ممن يقاتلون التيارات الإرهابية بأنهم صهاينة.

يذكر أن للشيخ الغرياني حضورا بارزا في قناة التناصح عبر برنامج أسبوعي تبثه القناة، يدلي من خلاله بتصريحات وفتاوى مثيرة للجدل وصفت بالتحريضية والمؤججة للصراع الدائر على تخوم العاصمة.

وحرّض الغرياني في آخر إطلالاته بأساليب مختلفة ضد مدينة ترهونة، معتبرا أن حسم المعركة يتم بالقضاء على من وصفهم بالعصابات في ترهونة.

وطالب الغرياني باقتحام ترهونة كما جرى في غريان، داسا السم في العسل حين قال إن ليس كل أهل ترهونة هكذا.

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