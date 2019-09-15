المنفور: سلاح الجو يستهدف “هنقر” للمرتزقة شمال غرب كوبري السواني

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قال آمر غرفة عمليات سلاح الجو بقوات الجيش الوطني، اللواء “محمد المنفور”، إن السلاح الجوي استهدف ظهر السّبت، موقعين لقوّات الوفاق المعترف بها دوليًا جنوب طرابلس.

وأضاف “المنفور“، أن أحد الموقعين كان “هنقر” للمرتزقة شمال غرب كوبري السواني، والآخر كان غرفة عمليات كتائب مصراتة التابعة لقوات الوفاق جنوب معسكر الصاعقة.

وكان اللواء 106 مجحفل التابع لقوات الجيش، أعلن تقدم أفراده، بالإضافة إلى كتيبتي العاديات وعقبة 199 من خمسة محاور، مؤكدا في بيان له، اليوم الأحد، الانقضاض على القوات التابعة لحكومة في منطقة الرملة والطوشية، وغنم دبابة وسيارة مسلحة 23، وقتل أكثر من تسعة أفراد، وأسر اثنين آخرين لقوات الوفاق.

كما أعلن المسؤول الإعلامي، اللواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش، “المنذر الخرطوش”، تقدم قوات الجيش، في عدة محاور اليوم الأحد، للانقضاض على أهداف جديدة، حددت من قبل غرفة عمليات المنطقة الغربية، كاشفًا في بيان له على صفحة اللواء الرسمية على فيسبوك، عن تقدم كبير بمحور طريق المطار السواني وباتجاه طويشة، مشيرًا إلى أن معنويات القوات مرتفعة، وأنهم يوثقون تحركاتهم.

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