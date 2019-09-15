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الإعلام الحربي يؤكد تقدم وحدات القوّات المسلحة في مختلف محاور طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 15 سبتمبر 2019 (وال)- أكّدت شعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الأحد، تقدم كافة وحدات القوات المسلحة في مختلف محاور طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي- عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك – إن الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية، تُحرز تقدماً كبيراً في مختلف المحاور، وأن كافة الوحدات والفصائل، شنّت هجومًا مُكثفًا على مواقع وتمركزات ميليشيات الإرهابية، وتدمير وغنم عدد من الآليات والأسلحة والعتاد، إضافة إلى أسر عدد كبير من المليشيات الإرهابية. (وال – طرابلس) س م/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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