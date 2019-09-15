الحويج ومساعي حل أزمة المسافرين الليبيين بمنفذ امساعد

قام وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمنفذ امساعد البري للوقوف على العراقيل والصعوبات التي تواجه المسافرين الليبيين من وإلى مصر.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن جولة الحويج شملت نقاط الأمن والمراكز الإدارية الحدودية بالمنفذ للوقوف على سير العمل بالمنفذ البري من النواحي التي تهم المسافرين من وإلى جمهورية مصر العربية، وتم خلالها الاطلاع على الإجراءات الخاصة بسلامة وصحة المواطن من حيث التفتيش والتدقيق الصحي على كافة البضائع الواردة عبر المنفذ.

والتقى الحويج، خلال جولته مع عميد بلدية امساعد صالح امعوض، ومسؤولي أمن المنفذ، حيث شدد على أن حفظ كرامة المواطن الليبي، وتذليل الصعوبات أمامه هي من أولويات الحكومة الليبية المؤقتة.

وأكد الحويج، أن وزارة الخارجية في تواصل مستمر مع السلطات المصرية لإيجاد حلول لكافة المشاكل المتعلقة بسفر الليبيين عبر المنفذ بما يضمن أمن وكرامة المسافرين، مشيرا إلى أن أمن مصر هو من أمن ليبيا وأن الشعب الليبي والمصري شعب واحد في دولتين.

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