ضبطت دورية أمنية تابعة لمديرية أمن الجفرة، كميات من مخدر الحشيش، وخمورا مصنعة محليا في طور البيع بمدينة هون.

وقامت عناصر الأمن التابعة لمركز شرطة هون وبالتعاون مع قسم النجدة بمديرية أمن الجفرة، والمنطقة العسكرية الوسطى، والنيابة الجزئية بالمدينة، قامت باقتحام إحدى مزارع المدينة وضبط الكميات المذكورة، إضافة إلى مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية.

The post أمن الجفرة: ضبط مخدرات وخمور مصنعة محليا في هون appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية