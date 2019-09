الرئاسي يطالب المجتمع الدولي بالتحقيق في قتل العشرات بمدينة ترهونة

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ما وصفها بسلسلة الجرائم البشعة في حق أهالي ترهونة، مؤكدا قتل وتصفية العشرات بعدة مواقع في المدينة.

وطالب المجلس في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الأحد، «المجتمع الدولي ولجنة العقوبات الدولية باتخاذ الموقف الحازم والإجراء المناسب تجاه هذه الجرائم المروعة»، كما دعا «البعثة الأممية إلى إجراء تحقيق عاجل فيما وقع والعمل الفوري على وقف هذه الانتهاكات».

وتقدم المجلس الرئاسي في البيان بالتعازي لأسر «الذين قضوا جراء هذه الجرائم» متعهدا بأنها« لن تمر دون قصاص»، مؤكدا صدور «التعليمات للأجهزة الأمنية والبحثية باتخاذ ما يلزم من إجراءات الملاحقة».

وتداولت بعض مواقع الإعلام صورا توضح احتفال عناصر تابعة لقوات الوفاق، الجمعة بميدان الشهداء بمقتل النقيب محسن الكاني قائد اللواء السابع، واللواء عبد الوهاب المقري آمر اللواء التاسع ترهونة، إضافة إلى مقتل الجندي عبدالعظيم الكاني شقيق النقيب محسن الكاني.

