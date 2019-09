خاص المتوسط/ حنان منير

أعلن الناطق باسم الغرف الأمنية المشتركة سبها، علي الطرشاني، بدء تنفيذ الخطة الأمنية الجديدة في المدينة.

وقال الطرشاني، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، إن تنفيذ الخطة جاء بعد تعليمات آمر منطقة سبها العسكرية التابعة للجيش للقضاء علي الإجرام والمجرمين والخلايا النائمة.

وأشار الطرشاني، إلى أنه تم تامين مداخل المدينة كخطوة أولى

