بلدي نالوت يبحث العراقيل التي تواجه القطاعات الخدمية بالمدينة

عقد عميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام، اليوم الأحد، اجتماع مع مسؤولي القطاعات والأجهزة والشركات الخدمية في البلدية.

وبين المكتب الإعلامي للبلدية على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ،أن الاجتماع تناول العراقيل التي تواجه القطاعات الخدمية في نالوت، وكيفية استئناف المشاريع التنموية المتوقفة في البلدية.

وأشار المكتب، إلى أن الاجتماع بحث أيضًا المشاريع المتعاقد عليها وآلية تفعيلها بالإضافة لحصر المشاريع المتوقفة والتي لم يبدأ العمل بها وثم الاتفاق على مخاطبة الجهات ذات العلاقة بالخصوص.

