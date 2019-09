السراج يلتقي علماء دين وحكماء وشيوخ في إطار جلسات التشاور الوطني

تواصلت اليوم الأحد جلسات التشاور الوطني والتي خصصت للقاء شيوخ وعلماء دين وحكماء، وافتتح رئيس المجلس الرئاسي جلسة اليوم بكلمة رحب فيها بالحضور، معبراً عن سعادته بلقائهم، ليستنير برأيهم ورؤيتهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به ليبيا، والذي يحتاج حسب تعبيره إلى تشاور مجتمعي، يتبع منهج العقل ويستلهم قيم الدين، ويأخذ في الاعتبار كافة إبعاد الأزمة الراهنة وتداعياتها، وصولاً إلى رؤية مشتركة، تتيح الخروج من هذه الازمة، وإرساء قواعد سليمة للمرحلة المقبلة.

وقال السراج إن التزامنا بالدين يعطي لحياتنا هدفا ومعنى، مؤكداً على الأهمية البالغة لما يقوم به الشيوخ والعلماء من جهد، في تعليم الفقه والعبادات والتوعية بأصول الدين، قائلاً إنها أمور أساسية وتأسيسية، آملا أن يتسع دورهم ليشمل تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومعالجة التطرف والغلو والتعصب، ومواجهة خطاب الكراهية بخطاب التعايش والتسامح، والتأكيد على السلوك الصحيح، وقيم العمل والإنتاج.

