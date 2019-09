وزير خارجية المؤقتة في جولة تفقدية لمركز امساعد البري

قام وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي ويرافقه كل من وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومدراء الادارات والمستشارين بالوزارة بجولة ميدانية لمنفذ امساعد البري شملت نقاط الامن والمراكز الإدارية الحدودية بالمنفذ للوقوف علي سير العمل بالمنفذ البري من النواحي التي تهم المسافرين من والي جمهورية مصر العربية والاضطلاع على الإجراءات الخاصة بسلامة وصحة المواطن من حيث التفتيش والتدقيق الصحي علي كافة البضائع الواردة الينا عبر المنفذ.

والتقى الوزير والوفد المرافق له صالح امعوض عميد بلدية امساعد ، ومسئولي امن المنفذ مشدداً علي أن حفظ كرامة المواطن الليبي وتذليل الصعوبات امامه هي من أولويات الحكومة الليبية المؤقتة وأكد على أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في تواصل مستمر مع السلطات المصرية لإيجاد حلول لكافة المشاكل المتعلقة بسفر الليبيين عبر المنفذ بما يضمن امن وكرامة المسافرين واضطلع ايضاً من خلال جولته الى الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية.

