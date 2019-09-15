قوة أمنية تداهم “وكر مخدرات” في هون

نفذت قوة من ضباط وأفراد مركز شرطة الجفرة ومديرية الأمن فجر السبت، مداهمة في إحدى المزارع بالمدينة بعد ورود معلومات عن وجود وكر لبيع المخدرات فيها.

وتم خلال المداهمة التي تمت بموافقة محكمة الجفرة الإبتدائية، ضبط حوالي 6 كغم من مادة الحشيش المخدر تتجاوز قيمتها الـ80 ألف دينار ليبي، ومبالغ مالية وأجهزة إلكترونية وهواتف نقالة وجهاز حاسوب محمول.

وتم أيضا إلقاء القبض على المتورط بحيازة المخدرات وتحويله للجهات المختصة لإجراء التحقيقات القانونية معه، وجرى الحجز على كامل كمية المخدرات والموجودات.

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