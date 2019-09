تمكنت دوريات الكتيبة ” 604 مـشـاة ” التّابعة لمنطقة الـكُـفـرة العسكريّة من توقيف على عدد ” 3 ” مركبات آلية لتهريب أشخاص جاؤوا عن طريق الهجرة غير الشرعية من المثلث السوداني إلى دولة ليبيا.

وتمكنت الكتيبة من توقيف المركبات الثلاثة ، وتم إحالة السائقين إلى التحقيق، حسب المكتب الإعلامي لمنطقة الكفرة العسكرية.

