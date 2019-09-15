وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة يقوم بجولة في منفذ أمساعد البري

أمساعد 15 سبتمبر 2019 (وال)- قام معالي وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج، بجولة تفقدية لمنفذ أمساعد البري، للوقوف على العراقيل والصعوبات التي تواجه المسافرين الليبيين في المنفذ.

هذا ورافق معالي وزير الخارجية في جولته كل من وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والسادة مديري الادارات والمستشارين بالوزارة.

وشملت الجولة التفقدية جميع نقاط الآمن والمراكز الادارية الحدودية بالمنفذ للوقوف على سير العمل بالمنفذ البري من النواحي التي تهم المسافرين من والى جمهورية مصر العربية والاضطلاع على الإجراءات الخاصة بسلامة وصحة المواطن من حيث التفتيش والتدقيق الصحي على كافة البضائع الواردة الينا عبر المنفذ.

والتقى معاليه والوفد المرافق له بعميد بلدية امساعد صالح المعوض، ومدير أمن مساعد مشدداً على ان حفظ كرامة المواطن الليبي وتذليل الصعوبات امامه هي من اولويات الحكومة الليبية المؤقتة

واكد على ان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في تواصل مستمر مع السلطات المصرية لإيجاد حلول لكافة المشاكل المتعلقة بسفر الليبيين عبر المنفذ بما يضمن امن وكرامة المسافرين، واضطلع ايضاً من خلال جولته الى الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية.

وأكد معاليه ان امن مصر هو من امن ليبيا وان الشعب الليبي والمصري شعب واحد في دولتين. (وال – امساعد) س م/ رس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال