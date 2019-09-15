سفينة إنقاذ أوروبية تستأنف عملياتها قبالة ليبيا

تعتزم سفينة الإنقاذ “اوشن فايكينغ”، استئناف عمليات إنقاذ المهاجرين قبالة ليبيا.

وكانت السفينة-الناشطة في المجال الإنساني-، قد أعلنت في وقت سابق إنزال 82 مهاجرا على ساحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بعد إنقاذهم من المتوسط.

يشار إلى أن السلطات الإيطالية تسعى لوضع نظام آلي لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المتوسط بين الدول الأوروبية، حيث من المقرر أن يناقش رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي النظام الجديد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور روما الاربعاء.

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